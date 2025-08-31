Ağustosta market fiyatlarının yüzde 81’i arttı: Üretici-market farkı havuçta yüzde 335’i buldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayına ilişkin girdi fiyatları ile üretici–market fiyat farkını değerlendirdi.

Buna göre, 37 ürünün 30’unda fiyat artışı görülürken, 6’sında düşüş, 1 üründe ise değişim olmadı. Market fiyatı en çok artan ürün yüzde 56 ile yeşil fasulye, en çok düşen ürün ise yüzde 9 ile kuru soğan oldu.

Üreticide ise 29 ürünün 19’unda artış kaydedildi. Yeşil fasulye yüzde 152,9 ile en çok artan ürün olurken, limon yüzde 44,6 ile en çok düşen ürün oldu.

Üretici ile market fiyat farkında başı havuç çekti. Üreticide 11 lira olan havuç, markette 47,88 liraya satılarak yüzde 335,3 fark oluştu. Havuçu; kabak (%299,9), limon (%293,7), patlıcan (%270,5) ve sivri biber (%222,8) izledi.

Bayraktar, girdi maliyetlerinde de yıllık sert artışlara dikkat çekti. Üre gübresi fiyatı yüzde 85,3, DAP gübresi yüzde 56,9, süt yemi yüzde 31,8, besi yemi yüzde 34,5 yükseldi. Mazot fiyatı aylık bazda yüzde 2,7 gerilese de yıllık artış yüzde 21,8 oldu.

TZOB Başkanı Bayraktar, üretim fazlası ve arz-talep dengesizliklerinin soğan, patates ve maydanozda fiyat düşüşüne yol açtığını, yeşil fasulye, salatalık, patlıcan ve kabakta ise sezon sonuna bağlı arz azalmasının fiyatları artırdığını belirtti.