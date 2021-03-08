AHK ile DÜNYA, bankacılık ve sigorta sektörünü masaya yatırıyor
AHK Türkiye ile DÜNYA Gazetesi işbirliğinde düzenlenen “SEKTÖRLER KONUŞUYOR” programında “Bankacılık ve Sigorta Sektörü” başlığıyla gerçekleştirilecek.
AHK Türkiye ile DÜNYA Gazetesi işbirliğinde sürdürülen “SEKTÖRLER KONUŞUYOR” online canlı yayın serisi bu kez “Bankacılık ve Sigorta Sektörü” başlığıyla gerçekleştirilecek.
9 Mart Salı günü saat 14:00’te NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın modere edeceği panele AHK Türkiye Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, DZ Bank AG Baştemsilcisi Pınar Ersoy, Alternatifbank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, Nart Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ve Cantek Soğutma Genel Müdürü Hakan Karaca katılacak.
Paneli DÜNYA sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.