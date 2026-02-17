AHKİB, ihracat başarısını ödüllerle taçlandırdı

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin'in ev sahipliğinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında düzenlenen törene Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Recep Burak Sertbaş, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Nüvit Gündemir, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye genelinden çok sayıda sektör temsilcisi ve ihracatçı iş insanı katıldı.

“AHKİB üyeleri üretimden ve ihracattan vazgeçmeyerek farklı bir başarı hikâyesi yazdı”

Törenin açılış konuşmasını yapan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2025’te yüzde 6,3 gerileyerek 16,8 milyar dolara düştüğünü hatırlatarak yüksek işçilik maliyetleri, enerji fiyatları, finansmana erişimdeki sıkılaşma ve Avrupa pazarındaki yoğun rekabet baskısının sektörü ciddi biçimde zorladığını ifade etti. Emek yoğun yapısı nedeniyle hazır giyimin bu maliyet artışlarını en sert hisseden sektörlerin başında geldiğini belirten Tekin, “Buna rağmen AHKİB üyeleri üretimden ve ihracattan vazgeçmeyerek farklı bir başarı hikâyesi yazdı.” dedi.



Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önümüzdeki dönemde bütüncül ve uzun vadeli bir yeniden yapılanma vizyonuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Tekin, “2026-2028 dönemi sektörümüz açısından kritik bir eşik. Türkiye’nin düşük maliyetli üretimle rekabet etme dönemi büyük ölçüde geride kaldı. Bundan sonraki yol; nitelikli üretim, yüksek katma değer, tasarım, hız ve esneklikten geçiyor.” diye konuştu.

Başkan Tekin, sektörün fiyatla değil, güvenilir tedarikçi kimliği, hızlı teslimat ve kaliteyle rekabet etmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Bu dönüşümün sektör dinamikleriyle tek başına başarılamayacağını belirten Başkan Tekin, kamu politikalarının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Tekin, hükümetten ilk etap olarak beklentilerini kur-maliyet dengesinin sağlanması, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, uygun finansmana erişimin kolaylaştırılması ile sürdürülebilir üretim ve markalaşmaya yönelik destek ve teşviklerin artırılması başlıkları altında sıraladı. Başkan Tekin, ihracat, istihdam, yatırım ve dönüşüm hedeflerini kapsayan ve sektörün görüşleri doğrultusunda şekillenecek kapsamlı bir sanayi politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Kur-maliyet makası rekabet gücünü eritiyor”

Ödül alan AHKİB üyesi firmaları tebrik eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise hazır giyim sektöründeki daralma ve rekabet gücü kaybına dikkat çekerek destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. 2025 yılında hazır giyim ihracatının yüzde 6,3 düşüşle 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, sektörün üç yıldır küçülme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Gültepe, “Sadece hazır giyimde değil, birçok sektörde işler yolunda gitmiyor.” vurgusu yaptı.



Ocak 2022-Ocak 2026 döneminde asgari ücretin yüzde 560, enflasyonun yüzde 367, dolar kurunun yüzde 217 ve euro kurunun yüzde 228 arttığını hatırlatan Gültepe, enflasyon ile döviz kuru arasında yaklaşık 150 puanlık bir fark oluştuğunu söyledi. Bu makasın birçok sektörün rekabet gücünü zayıflattığını vurgulayan Gültepe, ihracatta sürdürülebilir büyüme için kur tarafında daha hızlı bir ivmelenmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen 2025’te ihracatın yüzde 4,5 artmasını başarı olarak nitelendiren Gültepe, orta ve uzun vadeli hedefler için her yıl çift haneli büyüme gerektiğini söyledi. Gültepe, “Birinci vitesten beşinci vitese çıkmalıyız, zayıflayan sektörleri yeniden ayağa kaldırmalıyız” mesajı verdi.

İhracatçıların rekabet gücünün korunması ve üretim kapasitesinin sürdürülebilirliği için desteklerin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 8’e çıkarılmasını, istihdam desteğinin 6 bin TL seviyesine yükseltilmesini ve asgari ücret desteğinin 2.500 TL’ye çıkarılmasını istedi. “İmtiyaz istemiyoruz, aldığımız desteğin katbekat fazlasını ülkeye kazandırırız” diyen Gültepe, hazır giyim ihracatında son üç yılda 4,4 milyar dolarlık kayıp ve 235 bin kişilik istihdam düşüşü yaşandığını, ithalatın ise 5 milyar dolara yaklaştığını hatırlattı.

Gültepe, fiyat odaklı rekabet yerine katma değere odaklanılması gerektiğini belirterek yüksek teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının hızlandırılması çağrısı yaptı.

“Tekstilde dönüşüm kaçınılmaz, devlet desteği hayati önem taşıyor”

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci, ise sektörün yüzdesel ihracat artışlarına rağmen rakamların çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Küresel ölçekte yaşanan dönüşüm, pandemi, jeopolitik krizler ve ekonomik savaşların iş yapma modellerini kökten değiştirdiğini belirten Kileci, analitik düşünmeyen, çevreci ve verimlilik odaklı hareket etmeyen şirketlerin rekabet şansının kalmadığını söyledi. Sektörün mevcut yatırım yapısının geçmiş teşvik politikalarının sonucu olduğunu hatırlatan Kileci, dönüşüm sürecinin kaçınılmaz ve maliyetli olacağını ifade etti.

Kileci, devletin dönüşüm sürecinde sektörü yalnız bırakmaması gerektiğini belirterek özellikle eğitim, araştırma, sektör analizi ve uzun vadeli finansman desteklerinin hayati önem taşıdığını dile getirdi. Üretimin coğrafyasından çok katma değerin ve gelirin nerede toplandığının önemli olduğunu vurgulayan Kileci, Türkiye’nin tekstilde sahip olduğu bilgi birikimiyle doğru partnerlik modelleri kurarak küresel değer zincirinde konumunu güçlendirebileceğini söyleyerek tüm zorlu koşullara rağmen ihracatı ve istihdamı sürdüren firmaları tebrik etti.

Akdeniz hazır giyim sektörünün lider firmaları, görkemli törende gurur tablosu oluşturdu

Konuşmaların ardından AHKİB’in 2025 yılındaki ihracat performansına en güçlü desteği veren 40 firmaya ödülleri takdim edildi.

Platin Kategori; Aytek Konfeksiyon, Birgi Birleşik Giyim, Doqu Ev Tekstili, ZH Dış Ticaret, Elda Halı Tekstil, Melikhan Halı, Ordema Tekstil, Ekrem Sağlam MadamMode Tekstil, Hateks Hatay Tekstil ve Jeoteks Tekstil.

Altın Kategori: Bir Teks Konfeksiyon, Miyar Tekstil, Yasin Lojistik, PSM Tekstil Konfeksiyon, Zed Mefruşat, Mirza Tekstil ve Giyim, Koza Denim, B Fashion, Ahenkli Tekstil ve Meksan Giyim.

Gümüş Kategori: Ceketci Giyim, Mustafa Emrah Uykız, RMS Tekstsil, Amirtex Konfeksiyon, Kazım Coşkun, Dilateks Giyim, Peba Tekstil, Usman Global Tekstil, Batı Anadolu Tekstil ve Tiwon Tekstil.

Bronz Kategori: Asil Halı Sanayi, Er-Jüt Tekstil, Art Dış Ticaret, Marketex Taşımacılık, Anıl Arıcılık Tekstil, Doteks Tekstil, Your Textile, İstikbal Mobilya, Pantopark Tekstil ve Teks Company Tekstil