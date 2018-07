AHL çevresindeki 90 otel ne olacak?

24 Temmuz 2018

İBRAHİM EKİNCİ

AHL, 29 Ekim’de kapatılacak. Taşınma hazırlığı yapılıyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, bölgede, “havaalanı var” diye yapılmış 62 otel var. 4 milyar dolar, işte bu otellerin yatırım değeri! Ben google haritalardan AHL’nin 3-4 kilometrelik çemberinde 90 otel saydım. Bunlardan 29’unun ismi “airport otel” uzantılı. Küçükçekmece’den Torium AVM’ye kadar yol üzerinde, çevresinde 18 otel, yine E5 üzerinde Merter yönünde 11, sahilden Zeytinburnu yönüne 5 otel daha var. Toplamda havaalanından müşteri alan otel sayısı 125 civarında! Bunların en az 60 - 70’i son 10 yılın yatırımı. Tamamen havaalanı ve fuar bölgesi için yapılmış...

Ama havaalanı taşınıyor! Şimdi ne olacak? TÜROB da bu soruna çözüm arıyor. Şu günlerde bir rapor hazırlığı içinde. Rakamlarla, konaklama istatistikleriyle havaalanının taşınmasının bu otellerde yaratacağı boşluğu, sorunu ortaya koyacak. İlk tespit şu: Bu oteller müşterilerinin yaklaşık yarısını “havalimanına yakınlık” sayesinde sağlıyor. 2017’deki 230.4 milyon euroluk konaklama gelirinin yarısı bu kaynaktan. Bu oteller için “kriz”den söz ediliyor. TÜROB, bölgedeki 62 otelin yöneticileri ile bir toplantı yapmıştı. Sonrasındaki açıklamada, “AHL’nin kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geleceği” belirtilmişti.

"Yatırımcılar da hatalar yaptı"

TÜROB, bazı fizibilite hataları yapıldığını, bölgede çok fazla otelin, çok kısa sürede açıldığını kabul ediyor. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, otel sahipleriyle Polat Hotel’de düzenlenen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Ama yapıldı bir kere. Şimdi bu yatırımların boşa gitmemesi için çözüm bulmamız gerekiyor. Bölgedeki otellerin çoğunun adında Airport kelimesinin olduğuna dikkat çekmek isterim. 3 ay sonra Atatürk Havalimanı kapandığında bölgedeki otellerin boş kalma riski var. Bu arada ne yazık ki bölgede yeni otel projelerinin de artarak devam ettiğini görüyoruz” demişti.

Şimdi bu otellerin ayakta kalması, para kazanması, katma değer üretmeye devam etmesi için ne yapılmalı? TÜROB’un en dikkat çekici önerisi, AHL’nin de açık kalması... 3. Havalimanı gerekli, İstanbul’a, Türkiye’ye katkıları konusunda şüphe belirtilmiyor. Ancak İstanbul gibi bir metropolde 3 havaalanı olabileceğine, Londra’da 6, Moskova’da 6 havalimanı olduğuna dikkat çekiliyor.

29'unun adı 'Airport otel'

• Holiday Inn İstanbul Airport • Prime Suites İstanbul Atatürk Airport • TRYP by Wyndham İstanbul Airport • Serenity Suites İstanbul Airport Otel • Grand İstanbul Airport Hotel • İbis İstanbul Airport Hotel • Park Inn by Radisson İstanbul Ataturk Airport • Courtyard Marriott İstanbul Int. Airport • Hilton Garden Inn İstanbul Ataturk Airport • Han Hostel Airport North • Steigenberger Airport Hotel İstanbul • Mercure İstanbul Airport Hotel • Hotel Pullman İstanbul Airport • Radisson Blu Conference & Airport Hotel • Express İnci Airport Hotel Airport İnci Hotel • Ramada Encore İstanbul Airport • G Suites Airport • Sapko airporthotel • WOW Airport Hotel • TAV Airport Hotel • Orange Airport Hotel • Tempo Suites Airport • Airport Best Hotel • Bricks Airport Hotel İstanbul • Hotel Osaka Airport • Yesilkoy Airport Butik Otel • Air Boss Otel • Taşhan Business & Airport Hotel

Diğerleri

• G Rotana, • Centro WestSide • Qua Hotel, • Medproper Suites, • Clarion Hotel İstanbul Mahmutbey • Radisson Blu Residence Batisehir • Four Points by Sheraton Batisehir • Otel Venus • Retaj Royale İstanbul • Elite World Europe Hotel • Holiday Inn Express • Wyndham Grand İstanbul Europe• Divan Suites İstanbul GPlus • Coresh Suites • Koza Suites Apertments • Kadak Garden Hotel • İstanbul Gonen Hotel • Gorrion Hotel • Midmar Hotel • Sahra Otelcilik • DUT Apart • Hotel Royal İnci • Alrazi Hotel • Elite World Business Hotel • Sevcan Otel • Florya House Hotel • Rox Hotel • WOW İstanbul Hotel • Niconya Port Suite • Grand Palace Hotel • Tempo Fair Suites • Adela Hotel • Crowne Plaza • Nature Apartments • Shah İnn Hotel • Çınar Hotel • Renaissance Polat İstanbul Hotel • Hyatt Regency İstanbul Ataköy • Hotel Kuk • Hampton by Hilton İstanbul Atakoy • Rotana Hotel • Stil Süit • Hilton İstanbul Bakirkoy • Blue Regency Hotel • Naila Hotel • Rawda Hotel Bakırköy • Titanic Port Bakırköy • Des Süites Hotel • Bakırköy Günlük Kiralık • Bakırköy Otel • Bakırköy Sahil Hotel • Holiday Business Otele • Cloud7 Ataköy Marina • Cevheri’s Hotel & Restoran • Rios Edition Hotel • Le Marde Hotel • The Time Hotel Marina • Sheraton İstanbul Ataköy Hotel • Radisson Blu Hotel, İstanbul Atakoy • Novotel