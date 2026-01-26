Hamide HANGÜL

Cumhurbaşkanlığı Yatı­rım ve Finans Ofisi Baş­kanı Ahmet Burak Dağ­lıoğlu, bütün dünyada ve Türki­ye’de yapay zekâ yatırımlarının hız kazandığını söyledi. İstan­bul’da 9-10 Eylül’de GITEX Ai Türkiye adıyla düzenlenecek et­kinliğin tanıtım toplantısı sıra­sında DÜNYA’nın sorularını ya­nıtlayan Dağlıoğlu, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin çok hız­lı olduğunu, Türkiye’de de tek­noloji alanında birçok etkinliğin bulunduğunu, TEKNOFEST’in de bunlardan biri olduğuna işa­ret etti. Bunun yanı sıra ulusla­rarası markaları kazanmanın da kıymetli olduğuna vurgu yapan Dağlıoğlu, “Çünkü onlar marka­larıyla beraber kendi takipçile­rini, kendi ekosistemlerini geti­riyorlar” dedi. İstanbul’da eylül ayında düzenlenecek GITEX Ai etkinliğine işaret eden Dağlıoğ­lu, “Yapay zekâ özelinde yapa­cağımız bu toplantıyla aslında, dünyadaki önemli yapay zekâ ak­törlerini ve en kıymetlisi de yatı­rımcıları Türkiye’ye getirme he­defindeyiz. Türkiye’ye sermaye girişini arttırma hedefiyle” dedi.

“Geçen yıl 80’den fazla şirket erken aşamada yatırım aldı”

Türkiye’de şu anda 1.200 ka­dar yapay zekâ odaklı teknoloji girişimi olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sür­dürdü:

“Geçtiğimiz yıl yatırımla­rın yüzde 25’i erken aşama ya­pay zekâ şirketlerine yapılmış, 80’den fazla şirket erken aşama­da yatırım almış. Bir önceki yı­lı da kattığımızda, son iki yılda 180’in üzerinde işlemden bah­sediyoruz. Burada bir dinamizm var.” Orta ve Doğu Avrupa’nın ilk yapay zekâ unicorn’unun Türki­ye’den çıkan bir girişim olduğu­nu, Türkiye’nin belirli aşamaları geçtiğini vurgulayan Dağlıoğlu, “Ancak bizim de hız kazandırma­mız gerekiyor. Çünkü dünyadaki bütün rakiplerimiz hızlı gidiyor. Uluslararası yatırımcılar zaten teknoloji girişimlerimize önemli yatırım yapıyorlar. Özellikle se­ri A, B dediğimiz daha ileri aşa­malarda önemli yatırım yapıyor­lar. Geçtiğimiz yıllarda da bu ya­tırımları yapmış oldular. Bizim hedefimiz bu toplantıyla Türki­ye’ye daha önce gelmeyen yatı­rımcıları da getirmek” diye ko­nuştu.

“Finansmana erişim oldukça güç”

Etkinlikle konuşan Dubai Dünya Ticaret Merkezi Yürüt­me Kurulu Başkanı Trixie Loh­Mirmand ise yaptığı sunumda, artık dünya çapında işletmeler­de yapay zekâya yer vermemenin bir seçenek olmadığını söyledi. Türkiye’nin ölçek odaklı ekono­mik atılımda inanılmaz bir ba­şarı gösterdiğini anlatan Loh­Mirmand, Türkiye’nin imalat, lojistik, finans, oyun ve e-tica­ret sektörlerine damga vurma­yı başardığını anlattı. Startup­larla ilgili asıl zorluğun finans­man noktasında ortaya çıktığını anlatan LohMirmand, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın geri kalanıyla rekabet ettiğiniz için finansmana erişim oldukça güç. Ayrıca, burada bir girişim (star­tup) olarak yer aldığınızda, ken­dinizi dünyadaki diğer girişim­lerle kıyaslamanız gerekir. An­ladığım kadarıyla, burada büyük ölçekli şirketlerin yüzde 50’sin­den fazlası halihazırda yapay zekâ kullanıyor. Ancak bu şir­ketlerin sadece yüzde 6’sı yerel girişimlerin sunduğu çözümle­ri tercih ediyor.” LohMirmand, asıl meselenin en başından itiba­ren uluslararası pazarlara uygun ve küresel sorunları çözebilecek ürünler yaparak dünyanın geri kalanıyla entegre olabilmek ol­duğunun altını çizdi.

Hedef dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’ye bu yıl yatırım çekme hedefine yönelik bir soru üzerine, 2025 yılı ilk 11 ay verisine göre 12,4 milyar dolarlık yatırım geldiğini, son ay verisi geldiğinde de yılın tamamı için tablonun görüleceğini söyledi. Dağlıoğlu, “Dünyadaki yatırımlardan yüzde 1.5 pay çekmeyi hedefliyoruz” diye yanıtladı.