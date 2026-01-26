Ahmet Burak Dağlıoğlu: Yatırımların yüzde 25’i erken aşama yapay zekâya geldi
Yapay zekâ yatırımlarının hız kazandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2025'te yatırımların yüzde 25’inin erken aşama yapay zekâ şirketlerine yapıldığını söyledi. Dağlıoğlu, GITEX Ai ile önemli yapay zekâ aktörlerini çekeceklerini söyledi.
Hamide HANGÜL
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bütün dünyada ve Türkiye’de yapay zekâ yatırımlarının hız kazandığını söyledi. İstanbul’da 9-10 Eylül’de GITEX Ai Türkiye adıyla düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı sırasında DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Dağlıoğlu, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin çok hızlı olduğunu, Türkiye’de de teknoloji alanında birçok etkinliğin bulunduğunu, TEKNOFEST’in de bunlardan biri olduğuna işaret etti. Bunun yanı sıra uluslararası markaları kazanmanın da kıymetli olduğuna vurgu yapan Dağlıoğlu, “Çünkü onlar markalarıyla beraber kendi takipçilerini, kendi ekosistemlerini getiriyorlar” dedi. İstanbul’da eylül ayında düzenlenecek GITEX Ai etkinliğine işaret eden Dağlıoğlu, “Yapay zekâ özelinde yapacağımız bu toplantıyla aslında, dünyadaki önemli yapay zekâ aktörlerini ve en kıymetlisi de yatırımcıları Türkiye’ye getirme hedefindeyiz. Türkiye’ye sermaye girişini arttırma hedefiyle” dedi.
“Geçen yıl 80’den fazla şirket erken aşamada yatırım aldı”
Türkiye’de şu anda 1.200 kadar yapay zekâ odaklı teknoloji girişimi olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçtiğimiz yıl yatırımların yüzde 25’i erken aşama yapay zekâ şirketlerine yapılmış, 80’den fazla şirket erken aşamada yatırım almış. Bir önceki yılı da kattığımızda, son iki yılda 180’in üzerinde işlemden bahsediyoruz. Burada bir dinamizm var.” Orta ve Doğu Avrupa’nın ilk yapay zekâ unicorn’unun Türkiye’den çıkan bir girişim olduğunu, Türkiye’nin belirli aşamaları geçtiğini vurgulayan Dağlıoğlu, “Ancak bizim de hız kazandırmamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki bütün rakiplerimiz hızlı gidiyor. Uluslararası yatırımcılar zaten teknoloji girişimlerimize önemli yatırım yapıyorlar. Özellikle seri A, B dediğimiz daha ileri aşamalarda önemli yatırım yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da bu yatırımları yapmış oldular. Bizim hedefimiz bu toplantıyla Türkiye’ye daha önce gelmeyen yatırımcıları da getirmek” diye konuştu.
“Finansmana erişim oldukça güç”
Etkinlikle konuşan Dubai Dünya Ticaret Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Trixie LohMirmand ise yaptığı sunumda, artık dünya çapında işletmelerde yapay zekâya yer vermemenin bir seçenek olmadığını söyledi. Türkiye’nin ölçek odaklı ekonomik atılımda inanılmaz bir başarı gösterdiğini anlatan LohMirmand, Türkiye’nin imalat, lojistik, finans, oyun ve e-ticaret sektörlerine damga vurmayı başardığını anlattı. Startuplarla ilgili asıl zorluğun finansman noktasında ortaya çıktığını anlatan LohMirmand, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın geri kalanıyla rekabet ettiğiniz için finansmana erişim oldukça güç. Ayrıca, burada bir girişim (startup) olarak yer aldığınızda, kendinizi dünyadaki diğer girişimlerle kıyaslamanız gerekir. Anladığım kadarıyla, burada büyük ölçekli şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası halihazırda yapay zekâ kullanıyor. Ancak bu şirketlerin sadece yüzde 6’sı yerel girişimlerin sunduğu çözümleri tercih ediyor.” LohMirmand, asıl meselenin en başından itibaren uluslararası pazarlara uygun ve küresel sorunları çözebilecek ürünler yaparak dünyanın geri kalanıyla entegre olabilmek olduğunun altını çizdi.
Hedef dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’ye bu yıl yatırım çekme hedefine yönelik bir soru üzerine, 2025 yılı ilk 11 ay verisine göre 12,4 milyar dolarlık yatırım geldiğini, son ay verisi geldiğinde de yılın tamamı için tablonun görüleceğini söyledi. Dağlıoğlu, “Dünyadaki yatırımlardan yüzde 1.5 pay çekmeyi hedefliyoruz” diye yanıtladı.