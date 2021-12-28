Ahmet Hacıince: Zararına kesim yapıyoruz hayvan varlığı azaldı

Hüseyin GÖKÇE

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, 2021 yılında talep darlığı sebebiyle maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtirken, Aralık ayı itibarıyla karkas maliyeti 67,2 lira iken piyasa satışının 62,2 lirada kaldığını bildirdi. Hacıince, et fiyatına müdahale için ithalat söylemlerinden uzak durulması gerektiğine vurgu yaparken, yerli üreticiye her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi.

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021 yılında kırmızı et sektörüne yönelik değerlendirmede bulunan Ahmet Hacıince, gelişmelerin 2018 yılında yaşanan sıkıntılara çok benzediğini bildirdi. 2018’de arz fazlası sebebiyle piyasa fiyatının maliyetin altında kaldığını ifade eden Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) müdahale alımlarıyla et stokuna başladığını hatırlattı. 2020 yılında ise pandemi etkisiyle talep darlığı yaşandığını söyleyen Hacıince, son üç yıldır zarar eden besicilerin 2021 yılında da tüm aylarda maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

“Kur yükselirken yansıtıyorlar düşerken düşürmüyorlar”

Besi maliyetindeki artışın temel nedeninin yem fiyatı olduğuna değinen Hacıince, döviz artışını hemen fiyata yansıtan yem sanayicilerinin, düşüşü ise yansıtmadığını anlattı.

TMO’nun yemlik arpa ve mısır satışının besicilere büyük destek sağladığını bildiren Hacıince, bunun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Hacıince’nin verdiği bilgilere göre 2021 yılında yem maliyeti 2 bin 40 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1 kg karkas et maliyeti 40.5 liradan, 67.2 liraya yükseldi. Buna karşılık piyasa alım fiyatı ise 37.37 liradan 62.24 liraya çıkmasına rağmen, satış fiyatı maliyetin altında kaldı.

“Gelecek yıl üretimi için risk oluştu”

Besi maliyetini artıran bir diğer unsurun da besi materyali fiyatı olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, gelinen noktada işletmeye yeni hayvan girişinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Özellikle son çeyrekte besi materyalinde ortaya çıkan artışların kapasite kullanım oranlarını düşündüğünü söyleyen Hacıince, “Gelecek yıl üretimi için de ciddi bir risk doğmuştur” diye konuştu.

Kırmızı et fiyatındaki artışın sadece üreticiden kaynaklandığı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ahmet Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden içyapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız” dedi.

Enflasyon baskısı sürüyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, devlet desteklerinin gerçekçi ve günün şartlarına uygun seviyede belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Maliyet artışında temel unsurun yem fiyatları olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, besiye alınan ithal hayvanların maliyetlerinin de çok yükseldiğini anlattı. Et sektörü üzerinde enfl asyon baskısının sürdüğüne dikkat çeken Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız.” Değerlendirmesinde bulundu.