'Ahşap ambalaj stratejik sektör sayılmalı'

30 Temmuz 2020

HALİM ASLAN-ÇANAKKALE

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisi’nin, ahşap ambalaj ve yapısal ambalaj sektöründeki temsilcileri Çanakkale’de bir araya geldi. Tüm Ahşap Palet Sanayici İşadamları Derneği (TAPSİAD) Başkanı ve TOBB Sektör Meclisi Üyesi Akın Balcıoğlu, sektörün kendi içindeki birliğinin önemine değinerek, ahşap ambalaj sektörünün stratejik sektörler arasına alınması gerektiğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) fiyat politikasının, sektörün belini büktüğünü ve rekabet gücünü azalttığını dile getiren Balcıoğlu, lif yonga tesislerine uygulanan sabit fiyatla tahsisin, ambalaj ve kereste sektörüne de uygulanması gerektiğini vurguladı. Bundan lif yonga tesislerine tahsis verilmemesi yönünde bir anlam çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Balcıoğlu “Türkiye ormanları, envanter artışının neredeyse yarısı kadar kesilebiliyor. Üretim arttırılmalı, ambalaj ve kereste sektörüne daha uygun fiyatla hammadde sunulmalıdır” dedi.

“Ahşap binalar için mevzuat düzenlemesi”

Toplantıda söz alan, Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TORİD) Başkanı ve TOBB Sektör Meclisi Üyesi Göksel Korkmaz da dernek çalışmaları ve OGM ile yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi verdi. Dört üniversite ile çalıştıklarını, standartların getirilmesi ile ilgili ciddi adımlar atıldığını ifade eden Korkmaz, “3.5 milyon dolar bütçeli bir proje yürütüyoruz. Bu proje ile Türkiye’de 6 tane enerji verimliliği yüksek, örnek bina yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de ahşap binalar için mevzuat düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. OGM’nin anket çalışmasının, sektörümüzü kapsayan tüm Nace kodlarına ulaşması için, odalarımız ve derneklerimiz öncülük etmelidir. Bu konuda Çanakkale’nin pilot bölge olacağına inanıyorum. Sektörümüz stratejik bir sektördür ve böyle kabul edilmelidir” dedi.

TEPAL Başkanı Ali Nejat Altınok ise “Bugün tarihe geçmeli, yıllardır sektörün içindeyim, ilk defa bir ticaret ve sanayi odası tarafından işimizi nasıl geliştiririz diye konuşmak için davet edildik, bunu Çanakkale yaptı, Sektörümüze önce kendimiz sahip çıkacağız ve birlik olacağız ki gelişimini sağlayalım. OGM’nin, sektörün röntgenini çekecek olduğu anketini de desteklemeliyiz” dedi.

“Sektörün gelişimi engelleniyor”



Toplantıya ev sahipliği yapan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise orman ürünleri ambalaj sektörünün değerli temsilcilerini Çanakkale’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Orman ürünleri sektörü yelpazesi geniş bir sektör dolayısıyla kendi içimizdeki sorunlarımız da farklı. Bugün özellikle kereste sektörünün ahşap ambalaj temsilcileri olarak birlikteyiz. Aynı sektörün içinde faaliyet gösteren lif yonga tesislerine sabit tahsis fi yatı uygulanırken, ahşap ambalaj ve kereste sektörüne verilen tahsislerde, fi yatlandırmadaki adaletsizlik, sektörün gelişimini engellemektedir” dedi. OGM’nin resmi verilerine göre; 2012-2018 yılları arasında, kereste ve ambalaj sanayinin hammaddesi tomruğun fi yatının % 96, yine ambalaj sanayii hammaddesi olan sanayi odununun fiyatının % 83, lif yonga tesisleri hammaddesi lif yonga odunu fi yatının ise % 46 arttığını anımsatan Semizoğlu, “Bu durumdan da anlaşılacağı gibi sektörün bir kolunu desteklerken bir kolunu dışarıda bıraktığınızda dışarıda bıraktığınız sektörün rekabet gücünü de en başta elinden almış oluyorsunuz” diye konuştu Semizoğlu “Rekabet gücümüzün arttırılması ve bu haksızlığın ortadan kaldırılması için, Sektör Meclislerinde temsilimiz çok önemliydi, çok şükür artık temsil edileceğiz ve sektörümüzün “Stratejik Sektör” kapsamında değerlendirilmesi için lobicilik yapabileceğiz dedi. Öte yandan, en kısa zamanda Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisi’nin TOBB’da fi ziki olarak toplanmasını da talep edeceklerini dile getiren Semizoğlu, “Türkiye’nin en güçlü meslek kuruluşu olan birliğimiz, bizim için en iyi kulisi yapacaktır. OGM’nin anket çalışmasına da Çanakkale olarak azami katkıyı sunacağımızdan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.