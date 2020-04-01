Aidat ödemeyen tıbbi cihaz firmaları satışlara devam edebilecek

01 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cihaz Takip Sistemi kapsamında tıbbi malzemelerin dolaşıma girmesini sağlayan barkod uygulamasında geçici değişiklik yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz’a kadar durdurulduğu kaydedildi. Aidatını ödeyemeyen firmalar böylece satışlarını sürdürebilecek. Genel Sağlık Sigortası kapsamında SGK’ya satış yapan tıbbi malzeme firmaları SGK’ya yıllık aidat ödüyordu.

Bakanlık açıklamasında, “Yıllık aidat ücretini 1 Mart’a kadar ödemeyen firmaların tüm barkodları normal şartlarda 1 Nisan itibarıyla pasife alınıyordu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimiz kapsamında, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenleme daha yapıldı. 2020 yılı için SGK’ya yatırılması gereken Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücretini ödeyemeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 Temmuz’a ertelendi.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, aidatlarını yatıracak olan veya yatırmış olup da belgesini vermemiş olan firmaların 15 Haziran’a kadar SGK’nın gssgm_tcdb@sgk.gov.tr e posta adresine bilgi vermesi gerektiği kaydedildi.