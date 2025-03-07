Aidatların kiralarla yarıştığı site yönetimlerinde yeni dönem! Her yıl denetime tabi tutulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fahiş aidatlar ve artan şikayetlerin ardından “Tesis Yönetim Hizmetleri” mevzuatında değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemede, site yönetimlerinde yalnızca bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek.

Site yönetimlerinin harcamaları da yine bakanlığın yetkilendirdiği bağımsız denetim şirketlerince yapılacak. Ayrıca kat malikleri de denetim talebinde bulunabilecek.

Site yönetiminde yeni dönem

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; denetim şirketleri, kat maliklerine ve kiracılara sunulan hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Ayrıca, kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini yapacak, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek. Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

Kat maliklerinin iskân ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için bakanlık tarafından elektronik yazılım sistemi kurulup, ortak kullanıma açılacak.

Sona gelindi

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda geçen yıl ekim ayında Ankara’da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK’ların katıldığı bir çalıştay düzenlemiş, toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmişti. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak.