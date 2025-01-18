Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesi yatırımlarına 1,9 milyar liralık ödenek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödenek ve proje bilgileri açıklandı. Söz konusu açıklamalara göre, Bakanlığın bu yıl ki yatırım bütçesi, 5 milyar 255 milyon 300 bin lira oldu.

Deprem kaynaklı yatırımlara 1,9 milyar lira ödenek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerin ihyası ve deprem riski altında bulunan diğer bölgelerdeki ihaleler için ayırdığı ödenek ise 1 milyar 981 milyon 500 bin lira olarak açıklandı.

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları sarmak için bu yıl 1 milyar 107 milyon 900 bin lira ödenekle 24 sosyal hizmet kuruluşu inşaatı devam ediyor. Binaların güçlendirilmesi, hasarlı binaların onarımı ve kaybedilen teçhizatın yerine koyulması için 800 milyon lira ödenek, bu yıl kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edildi.

Sosyal hizmet kuruluşlarının inşaatı için ayrılan bütçe: 2,171 milyar lira

Bakanlık, 2024'te tamamlanan 10 sosyal hizmet kuruluşu yatırımıyla 16 bin 999 kişilik huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kapasitesini 17 bin 651'e çıkardı. Çocuk evleri sitesi kapasitesi 16 bin 310'a, engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi kapasitesi de 42 bin 599'a ulaştı. Halihazırda 97 bin 635 yatılı kapasiteli 3 bin 118 sosyal hizmet kuruluşuyla hizmet sunan Bakanlık, bu yıl ise 71 sosyal hizmet kuruluşu inşaatı için 2 milyar 171 milyon 55 bin lira ödenek ayırdı.

Önceki yıllardan başlayan yatırım projelerine ilaveten, 55 milyon lira kaynakla 1 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 14 milyon lira kaynakla 1 Çocuk Evleri Sitesi, 30 milyon 400 bin lira kaynakla 1 Sosyal Hizmet Merkezi yeni projeler olarak yatırım programına girdi ve ihale edilecek projeler arasında yer aldı.

Yeni merkezler yolda...

Hayırsever vatandaşlar ve bağışçı kurum/kuruluşların da Bakanlığa desteği 2025'te de sürüyor. Bu kapsamda, 2024'te 4 milyar 565 milyon 594 bin lira değerinde sosyal hizmet kuruluşunun yapımı, hayırsever vatandaşlar ve bağışçı kurum/kuruluşlarca üstlenildi.

2025'te de 3 milyar 913 milyon 774 bin lira değerinde, 9 Çocuk Evleri Sitesi, 5 Kadın Konukevi, 1 Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 11 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım işleri bağışçıların katkılarıyla sürüyor.