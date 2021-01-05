  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alacak
Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genel idare hizmetleri sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, uzman yardımcısı alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız