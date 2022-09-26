Aile Destek Programı başvuru şartları nelerdir? Kimler Aile destek parası alabilir?

Aile Destek Programı başvuru şartları merak ediliyor. Vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı yardımlarını kimlerin alabildiğini araştırırken, devlet yardımı için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor. 450 Türk lirası ile 600 Türk lirası arasında değişen Aile Destek Programı desteği ile ailelere 12 aylık süre boyunca destek sağlanıyor.

Kimler Aile Destek Programından faydalanabilir?

Aile Destek Programı başvuru şartlarında kimlerin bu devlet desteğinden faydalanamayacağı belirlenirken, bu kapsamın dışında kalan vatandaşlar Aile Destek Programına başvurabiliyor.

Türk vatandaşı olmayan, Mavi Kart sahibi olan, yerleşim adresi yurt dışında olan, 18 yaşından küçük olan, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunan kişilere destek verilmeyecek.

Bunların yanı sıra, başvuran kişinin cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmeyecek ve bu kişiler Aile Destek Programı dışında tutulacak.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet'ten yapılıyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında görünen Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti seçeneğinden Aile Destek Programı başvurusunu tamamlayabiliyor.

Açılan ekrandan "yeni başvuru" seçeneğine tıklayanlar, "Aydınlatma Metni" ve "Açık Rıza Formu"nun sonunda bulunan kutucukları işaretledikten sonra sayfanın sonunda yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak Aile Destek Programı başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

Aile Destek Programı kapsamında verilen destek ne kadar?

Aile Destek Programı kapsamında verilecek destek tutarı, hak sahibi hanelerdeki kişi başına düşen aylık gelirindahil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

Buna göre, 450 TL ve altında aylık geliri olana 600 TL, 450-911,15 TL aralığındakilere 550 TL, 911,15-1372,30 TL aralığındaki kişilere 500 TL, 1372,30-1833,45 TL aralığındakilere ise 450 TL maddi destek sağlanıyor.