Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? 15 milyar TL yardım dağıtılacak!

Aile Destek Programı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada Aile Destek Programı başvuru tarihlerini duyurmuştu. Ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Aile Destek Programına dair detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı kapsamında toplamda 15 milyar liralık destek verileceğini söyledi.

Aile Destek Programı başvuruları başladı

Bakan Yanık, yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı başvuru tarihlerinin 27 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Aylık 450, 550 ve 600 lira olmak üzere üç segmentte verilecek desteklerle yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin200 lira arasında destek sağlanacak. Aile Destek Programı kapsamındaki destekler 12 ay boyunca sürekli olarak yapılacak.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Aile Destek Programı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile Destek Programı başvurusu bu platformda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemleri arasında yer alıyor. Öte yandan e-Devlet uygulamasını kullanmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları üzerinden Aile Destek Programı başvurusu yapabilecek.

Aile Destek Programı ile ne amaçlanıyor?

Türkiye Aile Destek Programından yoksul ya da başkaca dezavantajları bulunan gruplar yararlanacak. Aile Destek Programı ile ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekomomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlar desteklenecek.