Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuru işlemleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıından ödenen Aile Destek Programı desteği ile ailelere 450 Türk lirası ile 600 Türk lirası arasında destek sağlanıyor. Haziran 2022'de başlayan Aile Destek Programı, Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek ve 12 aylık sürede maddi anlamda zorluk yaşayan aileler desteklenecek.

Kimler Aile Destek Programı kapsamında?

Aile Destek Programı başvuru şartlarına göre, Türk vatandaşı olmayan, Mavi Kart sahibi olan, yerleşim adresi yurt dışında olan, 18 yaşından küçük olan, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunan kişilere destek verilmeyecek. Bu maddelerin dışında kalan vatandaşlar ise Aile Destek Programı başvurusu yapabilecek ve destekten yararlanabilecek.

Bunların dışında, başvuran kişinin cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmeyecek ve bu kişiler Aile Destek Programı dışında tutulacak.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılıyor?

Aile Destek Programı başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı'ndan yapılıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında görünen Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti seçeneğinden Aile Destek Programı başvurusu yapabiliyor.

Açılan ekrandan "yeni başvuru" seçeneğine tıklayanlar, "Aydınlatma Metni" ve "Açık Rıza Formu"nun sonunda bulunan kutucukları işaretledikten sonra sayfanın sonunda yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak Aile Destek Programı başvurusunu tamamlayabiliyor.

Aile Destek Programı ile ne kadar destek veriliyor?

Aile Destek Programı kapsamında verilecek destek tutarı, hak sahibi hanelerdeki kişi başına düşen aylık gelirindahil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

Buna göre, 450 TL ve altında aylık geliri olana 600 TL, 450-911,15 TL aralığındakilere 550 TL, 911,15-1372,30 TL aralığındaki kişilere 500 TL, 1372,30-1833,45 TL aralığındakilere ise 450 TL maddi destek sağlanıyor.