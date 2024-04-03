Aile Destek Programı'nda nisan ayı ödeme tarihi belli oldu: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. 2024 Nisan ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

Aile destek programına nasıl başvurulur?

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.