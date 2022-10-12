Aile destek yardımı ne kadar? e-Devlet aile destek yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

Aile destek yardımı ücretleri için süreç devam ediyor. Eylül ayında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıt, aile destek yardımı ücretlerinin artırıldığını açıklamıştı. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre daha önce 450 Türk lirası ile 600 Türk lirası arasında değişen aile destek yardımı ödemeleri 850 Türk lirası ile 1250 Türk lirası bandına yükseltildi. Ayrıca aile destek yardımı kapsamında toplam 15 milyar Türk lirası olarak belirlenen bütçeye de 25 milyar Türk lirası daha ilave edildi.

Bakan Yanık ayrıca sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlanacağını işaret ederken, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi. Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Aile destek yardımı başvuru şartları

Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar aile destek yardımı başvuru şartlarını araştırılıyor.

Türk vatandaşı olmayan, Mavi Kart sahibi olan, yurt dışında ikamet eden, 18 yaşından küçük olan, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişiler bulunanların başvuruları aile destek yardımı kapsamında değerlendirmeye alınmayacak. Bunların dışında kalan kişiler ise destekten faydalanabilecek.

Aile destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.