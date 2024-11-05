Aile hekimleri bugün 3 gün süreyle iş bırakıyor

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ancak aile hekimleri, hemşireler ve ebeler, tartışmalı yönetmeliği protesto için ülke çapında eyleme başladı.

3 gün iş bırakma kararı

Yönetmeliğin geri çekilmesini isteyen Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, düzenlemenin hekimlere, vatandaşlara ve sağlık sistemine zarar verecek maddeler içerdiğini belirterek üç günlük iş bırakma kararı aldı.

Kamudaki sağlık çalışanları arasında en düşük ücreti Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışanların aldığını vurgulayan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, "Yeni yönetmelikle birlikte bu gelirde yüzde 30'luk bir kesinti yapılıyor. Kimse akılsız değil, artık durmazlar. Hekimlerin teşvik ödemesi alması için belirlenen performans kriterlerinin ise toplum sağlığına zerre faydası yok. Teşvik ödemesi için öne sürülen bu formülleri uygulamanın sonu, yenidoğan bebek ölümleri gibi olur." dedi.

Hekimlere ilaç kotası

Hekimler, yönetmeliğin kendi içerisinde çelişkili uygulamalar barındırdığını ve hekimlerle hastaları karşı karşıya getireceğini belirtiyor. Yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmasına kota getiriliyor. Eğer hekim bu ilaçları bulunduğu il ortalamasının üzerinde bir miktarda yazmışsa teşvik alamıyor.