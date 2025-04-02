Aile kuracak gençlere müjde: Büyük indirimler geliyor!

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun kapsamının genişletildiğini belirterek, fonu kullanarak aile kurmak isteyen gençlere de yeni destek paketleri geleceğini açıklamıştı.

Beyaz eşya ve mobilyada i̇ndirim

Bakan Göktaş, özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde indirim sağlanmasına yönelik sektörün önde gelen markalarıyla protokoller hazırlandığını ve bunun nisan ayı içinde açıklanacağını duyurmuştu.

Yeni evlenecek gençlere yönelik 150 bin TL finansman desteğinin yanı sıra mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletlerinde yeni evlenecek çiftlere yüzde 50’ye varan indirim sağlanacak.

Yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak

Sabah'ın haberine göre, mobilya sektörü yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü ise yüzde 50’ye varan oranlarda indirim uygulayacak.

Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı gibi ürünleri kapsayan düğün paketleri, 80 bin TL ile 195 bin TL arasında değişirken, bu ürünlerde yüzde 10, diğer mobilyalarda ise genç çiftlere özel yüzde 35’e varan indirim planlanıyor. Züccaciye ve küçük ev aletleri sektöründe de “çeyiz şenliği” adıyla 15 Nisan'da yeni bir inidirm kampanyası başlatılıyor.