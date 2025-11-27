Aile şirketleri küresel baskı altında

PwC’nin 60’tan fazla ülkede bin 325 şirket sahibi ve üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği 12. Küresel Aile Şirketleri Araştırması: Rekabet Avantajını Geri Kazanmak başlıklı raporu yayımlandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel GSYH’nin üçte ikisini ve istihdamın yüzde 60’ını oluşturan aile şirketleri, uzun süredir halka açık şirketlere kıyasla daha dayanıklı görülse de bugün artan ekonomik ve jeopolitik baskılarla karşı karşıya.

Araştırma, aile şirketlerinin performansında belirgin bir ayrışma yaşandığını gösteriyor. Son bir yılda yalnızca her dört aile şirketinden biri (yüzde 25) çift haneli satış büyümesi yakalayabildi.

Jeopolitik belirsizlik ve dijitalleşme baskısı

Bu oran iki yıl önce yüzde 43 seviyesindeydi. PwC Türkiye Aile Şirketi Hizmetleri Lideri Hande Yinanç, bu gerilemenin pandemi dönemindeki seviyelere dönüş anlamına geldiğini belirterek, artan enflasyon, jeopolitik belirsizlik ve dijitalleşme baskılarının etkisine dikkat çekti.

Düşük borç tek başına büyüme getirmiyor

Rapora göre yüksek yeniden yatırım oranları, düşük borçluluk ve uzun vadeli düşünme gibi klasik avantajlar artık tek başına büyüme getirmiyor. PwC, aile şirketlerinin amaç odaklılık, sabırlı sermaye ve güçlü itibarı; çeviklik, teknoloji kullanımı ve modern yönetişim yapılarıyla birleştirmesinin zorunlu hale geldiğini vurguluyor.

(PwC Türkiye Aile Şirketi Hizmetleri Lideri Hande Yinanç)

Yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanımında gerilik

Araştırmada aile şirketlerinin geleceğe yönelik yatırım planlarında müşteri deneyimi (yüzde 55) ile dijitalleşme ve teknoloji (yüzde 53) ilk sırada yer alıyor. Bunu yeni nesil yetenek ve becerilere yapılan yatırımlar (yüzde 40) izliyor.

Buna karşın yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanımında ciddi bir gerilik görülüyor; şirketlerin yalnızca yüzde 13’ü bu teknolojileri operasyonlarının önemli bir bölümünde kullandığını belirtiyor.

Yüzde 22’ye geriledi

PwC raporu, kurumsallaşma alanındaki zayıflıklara da dikkat çekiyor. Tüm kritik pozisyonlar için kapsamlı bir halefiyet planına sahip şirketlerin oranı yüzde 22’ye geriledi. Bu durum sürdürülebilirlik açısından önemli bir risk oluştururken, şirketlerin yüzde 71’i gelecekte liderlik rolleri için dışarıdan profesyonel yönetici istihdamının öneminin farkında olduklarını ifade ediyor.