Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru sayısı hızla artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yapısını güçlendirmek, gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını sağlamak ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla geçen yıl başlatılan Aile ve Gençlik Fonu’na, 15 Şubat 2024’ten itibaren toplamda 56 bin 256 çift başvuruda bulundu.

2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi

Fonun ilk başvuruları, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlandı. Bu kapsamda, aile kurma aşamasındaki gençlere, başvuruları onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verilmektedir.

Başvurular nereden yapılıyor?

Başvurular, "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular, Bakanlığın sosyal medya hesabından 14 Şubat 2024’te yapılan, "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımının ardından hızlı bir artış gösterdi.