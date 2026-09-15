Airbnb gelirlerine vergi incelemesi: Eksik beyana dev ceza

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Yunanistan’da hızla büyüyen kısa süreli kiralama pazarı vergi denetiminin odağına girdi. Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), mülk sahiplerinin bu yıl verdikleri vergi beyannamelerinde gösterdikleri gelirlerin dijital platformlarda kayıtlı kiralama faaliyetleriyle uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyor.

Denetim özellikle Airbnb, Booking ve VRBO gibi platformlarda listelenen konutlardan 2025 yılında elde edilen gelirleri kapsıyor. AADE'nin platformlardan doğrudan temin ettiği bilgiler, mükelleflerin beyanlarıyla çapraz kontrol ediliyor.

Kısa süreli kiralamada gelir 973,7 milyon euroya çıktı

AADE verilerine göre Yunanistan'da 2025 yılında 2 milyon 466 bin 75 kısa süreli konaklama bildirimi yapıldı. Bu kiralamalardan bildirilen toplam gelir 973,712 milyon euroya ulaştı.

2024 yılında kısa süreli kiralamalardan bildirilen gelir 888,851 milyon euro seviyesindeydi. Böylece bir yıldaki artış yaklaşık yüzde 10 oldu.

Pazardaki büyüme, vergi idaresinin platform verileriyle beyan edilen gelirleri karşılaştırmasına da zemin hazırladı. Vergi yetkilileri, 2026 yılında verilen beyannamelerdeki gelirlerin platformların kayıtlarında görünen tutarlarla eşleşip eşleşmediğini inceleyecek.

Airbnb gelirini eksik beyan edenleri hangi cezalar bekliyor?

Yunanistan'daki düzenlemelere göre kısa süreli kiralamalarda kurallara aykırı hareket eden mülk sahipleri ve yöneticileri farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Bir taşınmazın gerekli kaydı yapılmadan kiraya verilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği vergi yılında elde edilen brüt gelirin yüzde 50'si oranında yıllık para cezası uygulanıyor. Bu cezanın alt sınırı ise 5 bin euro.

Aynı ihlalin cezanın uygulanmasından sonraki bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza iki katına çıkıyor. İhlalin bir kez daha tekrarlanması halinde ise ilk cezanın dört katı tutarında yaptırım uygulanıyor.

Hatalı kısa süreli konaklama bildiriminde ceza iki katına çıkabiliyor

Kısa Süreli Konaklama Bildirimi'nin hiç verilmemesi veya hatalı bildirim yapılması da ayrıca cezalandırılıyor.

Bu durumda ilgili dijital platformda görünen kira bedelinin iki katı tutarında ceza uygulanıyor. Bildirimin geç yapılmasının cezası ise ayrıca 100 euro olarak belirlendi.

Vergi cezasından kim sorumlu olacak?

Cezalar öncelikle sistemde mülk yöneticisi olarak kayıtlı kişiye uygulanıyor. Yönetici alt kiracı veya başka bir üçüncü kişi değilse sorumluluk mülk sahibine ya da taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip kişiye geçiyor.

Böylece Yunanistan'daki yeni denetim sürecinde yalnızca beyan edilen toplam gelir değil, dijital platformlarda gerçekleşen rezervasyonlar ve bu rezervasyonlardan elde edilen gelirler de karşılaştırmanın temel unsurları arasında yer alıyor. AADE'nin amacı, 2025 kısa süreli kiralama gelirleri ile 2026'da verilen vergi beyannameleri arasındaki olası uyumsuzlukları tespit etmek.