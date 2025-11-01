Airbus, 2025 bitmeden 820 uçak teslimatı yapacak

Avrupalı havacılık devi Airbus, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 17,8 milyar Euro satış açıkladı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 14 artış anlamına geliyor.

Büyüme, hem ticari uçak hem savunma hem de helikopter segmentlerinde “çift haneli” seviyelerde gerçekleşti.

Şirket, eylül sonuna kadar 507 adet uçak teslim etti. Bu da, yıl sonu hedefine ulaşmak için kalan üç ayda yaklaşık üçte birinin daha üretilmesi gerektiği anlamına geliyor.

60'dan 32'ye düştü

Airbus gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i ticari uçaklardan geliyor. Ancak şirketin üretim temposu, CFM ve Pratt & Whitney gibi motor tedarikçilerinden gelen gecikmeler nedeniyle sınırlı ilerliyor.

Haziran sonunda 60 olan “glider” (motoru eksik, teslimata hazır uçak) sayısı, üçüncü çeyrek sonunda 32’ye düştü.

Yönetim, motor tedarik zincirinde toparlanma sinyalleri alındığını belirterek, bu durumun yılın geri kalan üretim planları için olumlu bir işaret olduğunu vurguladı.

Airbus, geçmiş yıllarda da yıl sonu teslimatlarında hızlanarak hedeflerini yakalamıştı. 2023’te 720 uçak sözü verip 735 teslim eden şirket, 2024’te 800 hedefini motor darboğazı nedeniyle 770’e düşürmüş, buna rağmen 766 teslimat yapmıştı.

Her iki yılda da, yıllık teslimatların üçte biri son çeyrekte gerçekleşti.

Yatırım değerlendirme kuruluşu Morningstar, Airbus hisselerinin “aşırı değerli” konumda olduğunu belirtti.

Şirketin gerçeğe uygun değer tahmini 184 Euro'dan 189 Euro olarak revize edildi.

ABD’de işlem gören depo sertifikaları (ADR) için hedef değer de 53 dolardan 55 dolara çıkarıldı.

Morningstar, Airbus için “geniş ekonomik hendek” ve “orta belirsizlik” notlarını korudu.