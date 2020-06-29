Airbus iki sene boyunca üretimi yüzde 40 azaltacak

29 Haziran 2020

Airbus CEO'su Guillaume Faury, yaptığı açıklamada COVID-19 krizi sebebiyle şirketin üretiminin gelecek iki sene boyunca yüzde 40 azalacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Airbus'tan daha önce yapılan bir açıklamada şirketin üretimini yüzde 30-35 azaltabileceği belirtilmiş ancak daha sonra salgın etkisiyle, şirketin üretiminin salgın öncesi planlara göre, yüzde 40 azalacağı ve binlerce kişinin işini kaybetme riski olduğunu duyurulmuştu.