Airbus iki sene boyunca üretimi yüzde 40 azaltacak
Havacılık şirketi Airbus, gelecek iki sene boyunca üretimde yüzde 40 azalma bekliyor.
Airbus CEO'su Guillaume Faury, yaptığı açıklamada COVID-19 krizi sebebiyle şirketin üretiminin gelecek iki sene boyunca yüzde 40 azalacağını tahmin ettiğini açıkladı.
Airbus'tan daha önce yapılan bir açıklamada şirketin üretimini yüzde 30-35 azaltabileceği belirtilmiş ancak daha sonra salgın etkisiyle, şirketin üretiminin salgın öncesi planlara göre, yüzde 40 azalacağı ve binlerce kişinin işini kaybetme riski olduğunu duyurulmuştu.