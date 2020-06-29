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Airbus iki sene boyunca üretimi yüzde 40 azaltacak

Havacılık şirketi Airbus, gelecek iki sene boyunca üretimde yüzde 40 azalma bekliyor.

Airbus iki sene boyunca üretimi yüzde 40 azaltacak
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Airbus CEO'su Guillaume Faury, yaptığı açıklamada COVID-19 krizi sebebiyle şirketin üretiminin gelecek iki sene boyunca yüzde 40 azalacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Airbus'tan daha önce yapılan bir açıklamada şirketin üretimini yüzde 30-35 azaltabileceği belirtilmiş ancak daha sonra salgın etkisiyle, şirketin üretiminin salgın öncesi planlara göre, yüzde 40 azalacağı ve binlerce kişinin işini kaybetme riski olduğunu duyurulmuştu.

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