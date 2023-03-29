Airfryer ve fritözler gözetim kapsamında çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı'nın, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağı 23 Mart'ta duyurmuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı.

22 Nisan'da yürürlüğe girecek

Düzenlemeyle ayrıca, birim gümrük değeri 10 doların altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edildi. Değişiklikler 22 Nisan'da yürürlüğe girecek.