AJet, Ankara–Bağdat seferlerini başlatıyor: Haftada 3 gün sefer olacak!

AJet, sefer yaptığı dünya başkentlerine bir yenisini daha ekliyor.

AJet, Başkent Ankara’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a sefer başlatıyor. 3 Kasım 2025’te başlayacak Ankara-Bağdat seferlerinin biletleri 79 dolardan satışa çıktı.

Ankara’dan Bağdat’a başlayacak direkt seferler haftada 3 gün yapılacak. AJet’in Ankara’dan Bağdat’a seferleri; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri icra edilecek. Bağdat’tan Ankara’ya seferler ise; salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet’in Ankara-Bağdat seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bolat, “Tarihi ve kültürel bağlarımızla birlikte bölgemizin kadim başkentlerinden biri olan Irak’ın başkenti Bağdat’a, 3 Kasım itibarıyla direkt seferlerimize başlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Ankara’dan seferlerin artacağına dikkat çeken Bolat, “Ankara’yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara–Tiflis hattının ardından, yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara’yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede iş birliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz” dedi.