AJet’ten Balkanlar’a yeni hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Tiran seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Kerem Sarp, ”2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşadık. Şimdi ise bu özel yılı, bir başka yeni hattımızın duyurusuyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçuşlarımız, İstanbul’dan 2 Mart, Ankara’dan ise 5 Mart itibarıyla başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum. AJet olarak, 2025’te milyonlarca misafirimizin yolculuklarına eşlik etmenin ve birlikte nice yeni hikâyeye kanat açmanın mutluluğunu yaşadık.

2026 yılında da sevdiklerinizle birlikte; sağlık, mutluluk ve başarı dolu yepyeni hikâyelerde buluşmak dileğiyle” dedi.

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet’in yeni rotası, Osmanlı ve İtalyan mimarisinin esintilerini taşıyan tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Balkan kenti Tiran oldu. AJet; 2 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftada 5 gün, 5 Mart 2026 itibarıyla ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan haftada 2 gün Tiran Uluslararası Havalimanı’na sefer düzenleyecek.

Tiran seferleri; İstanbul’dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri, Ankara’dan ise perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat imkanı sunan AJet, Tiran seferleri için fiyat tarifesini de belirledi. İstanbul – Tiran biletleri 35 dolardan, Ankara – Tiran biletleri 45 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.