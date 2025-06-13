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AJet'ten güvenlik önlemi: Uçuşlar askıya alındı!

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgedeki hava sahalarında yaşanan güvenlik riskleri nedeniyle AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran Pazartesi saat 06.00’ya kadar durdurdu. Şirket, Lübnan ve Orta Doğu uçuşlarında da düzenlemeye gitti.

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AJet'ten güvenlik önlemi: Uçuşlar askıya alındı!
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AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti.

Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA