AJet'ten indirimli bilet kampanyası: Bir ay boyunca geçerli olacak
AJet, Ramazan öncesi seyahat planı yapanlara özel yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. 11-12 Şubat’ta bilet alan ve WhatsApp kanalına katılan yolcular, paylaşılacak indirim koduyla 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
AJet, ramazan döneminde yolculuk planlayan yolcular için yüzde 20 indirim fırsatı sundu. Şirketin WhatsApp kanalına abone olanlar, yurt içi seferlerde bu indirimden yararlanabilecek.
Yüzde 20 indirim uygulanacak
Kampanya kapsamında biletini 11-12 Şubat 2026 tarihlerinde satın alan yolcular, WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılacak indirim kodu ile 18 Şubat-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda yüzde 20 avantaj elde edecek.
İndirim uygulaması, "ajet.com" internet sitesi ve AJet’in mobil uygulaması üzerinden alınan biletler için geçerli olacak. Kampanya tüm yurt içi hatları kapsayacak şekilde uygulanacak.