AJet’ten KKTC uçuşlarına indirimli bilet kampanyası başladı
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak uçuşlar için özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Bugün satışa çıkan biletler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak. İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Havalimanı’ndan Lefkoşa Ercan Havalimanı’na yapılacak tek yön uçuşlarda “basic” biletler 799 liradan, Lefkoşa çıkışlı uçuşlarda ise 999 liradan satışa sunuldu. Kampanya kapsamında toplam 60 bin indirimli bilet mevcut.
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarına özel indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Lefkoşa Ercan Havalimanı’na yapılacak tek yön direkt uçuşlarda “basic” biletler 799 liradan satışa sunuldu.
Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan bu noktalara dönüş uçuşları için ise aynı kategorideki biletler 999 liradan satışa çıkacak.
Bugün başlayan kampanya biletleri, 31 Aralık 2024’e kadar yapılacak uçuşlarda geçerli olacak. AJet yetkilileri, kampanya kapsamında 60 bin biletin satışa sunulduğunu açıkladı.