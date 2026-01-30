AJet'ten yeni bilet kampanyası: Fiyatlar 21 dolardan başlıyor

AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşları kapsayan yeni bir indirim kampanyasını devreye aldı.

Kampanya kapsamında, AJet’in sefer düzenlediği seçili dış hat rotaları arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı aktarmalı uçuşlarda bilet fiyatları 21 dolardan başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya; Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’yı kapsayan toplam 30 ülkedeki bağlantılı uçuşları içeriyor. Almanya’dan Mısır’a, İngiltere’den Suudi Arabistan’a uzanan hatlarda, İstanbul veya Ankara aktarmalı uçuşlar indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

İndirimli biletler, 30 Ocak 2026 saat 11.00 ile 9 Şubat 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Kampanyadan yararlanan yolcular, 30 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerinde indirimli fiyatlardan faydalanabilecek.

90 bin koltuk satışa sunuldu

Kampanya kapsamında toplam 90 bin koltuk satışa sunulurken, bağlantılı uçuşlar için kabin bagajı da 10 eurodan satın alınabilecek. Biletler AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, İsveç, İspanya, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak’ın da yer aldığı 30 ülke bulunuyor.