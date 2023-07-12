AK Parti, 'emeklilere ek zam' taleplerinde bütçeyi işaret etti: 'Çalışma olabilir' mesajı

Emeklilere yüzde 25'lik zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Birçok kesim zammı yetersiz bulurken, artışın kök aylıklara yansıtılması nedeniyle 7 bin 500 lira alan emeklilerden bazısı hiç artış görmeyecek.

Habertürk TV yayınına konuşan AK Partili Güler, emekli maaşına zam oranının belli olmasının ardından çok sayıda itiraz ve talep geldiğini ifade etti.

Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi.

AK Partili yönetici şunları kaydetti: "Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün (dün) kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir."