AK Parti'den açıklama, son nokta konuldu: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Seçimler öncesinde emekliye ek zam beklentisi sürerken seyyanen zam tartışmalarına ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiaları son günlerde kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e katıldığı bir televizyon programında; emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ve bu konudaki iddialar soruldu. Güler, "Şu anda Meclisimiz ara tatilde... Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyeti sergilememiz lazım" dedi.

"Bu konuyla ilgili şu anda herhangi bir çalışmamız yok" ifadelerini kullanan Güler şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Dedikleri gibi 5-10 bin liralık çalışmamız yok. Maalesef ama bunu neye göre söylediler hangi rakamları neye göre kıstas alıyorlar hangi bütçe imkanlarına kıstas alıyorlar maalesef bu konuda benim bilgim yok."