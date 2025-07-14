AK Parti'den Chery yatırımına ilişkin açıklama: Kısa sürede neticeye varacak

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Çin'in Chery firmasının Samsun'da yapacağı otomotiv yatırımının kısa sürede neticeye varacağını söyledi.

‘Terörsüz Türkiye' temasıyla 81 ilde olduğu gibi Samsun'da da AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Başkan Mehmet Köse, ilde yapılacak ve devam eden ulusal ve uluslararası yatırımların son durumu hakkında da bilgi verdi.

'Kısa sürede neticeye varılacağını düşünüyoruz'

Köse Chery yatırımına ilişkin "Chery, Çin devletinin ortaklığındaki bir firmadır. Diğer Otomotiv şirketi olan BYD gibi tamamen özel değil. Orada işler bizdeki bürokrasiden çok daha ağır yürüyor. Önceki haftalarda 7-8 kişilik bir heyet geldi. ÇED raporu oluşturma ve fiziki incelemeleri yapıyorlar. Ayrıca hizmet ve malzeme tedariki konusunda da saha çalışması yapılıyor. Kısa sürede neticeye varılacağını bekliyoruz" dedi.

Samsun'da yatırım planlarının devam ettiğini belirten Köse, "O nedenle önümüzdeki süreç itibariyle başta Chery olmak üzere bambaşka yatırımların da geleceği ortamın süratle oluşacağını ifade ediyorum" dedi.