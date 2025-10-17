AK Parti'den emlak vergisi açıklaması

TBMM'ye sunulan torba konunla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, artan emlak vergisi oranlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Güler şu ifadeleri kullandı:

- Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma var, henüz tamamlanmadı.

- Üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı kot içinde farklı değerlendirmeler oluyor.

- İki alt unsur var. Binanın bulunduğu arsanın değerindeki artış oranı. Diğeri de o binanın değeri.

- Bunların belirli bir dengede oluşturulması lazım.

- Belediyelerimizin de en büyük gelir kalemlerinden biri de emlak vergisi.

- Belediyelerimizin herhangi bir gelir kaybına uğramadan ancak gerek kendi ilçe sınırlarında gerekse mahalle ölçeğinde eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetli bir çalışmamız devam ediyor.

- Önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bunu ekleyebilme imkanımız var.

Ayrıntılar gelecek