AK Parti'den emlak vergisi açıklaması
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan torba kanunla ilgili açıklama yaptı. Güler, emlak vergisiyle ilgili teknik bir çalışma yaptıklarını söyledi.
TBMM'ye sunulan torba konunla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, artan emlak vergisi oranlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Güler şu ifadeleri kullandı:
- Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma var, henüz tamamlanmadı.
- Üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı kot içinde farklı değerlendirmeler oluyor.
- İki alt unsur var. Binanın bulunduğu arsanın değerindeki artış oranı. Diğeri de o binanın değeri.
- Bunların belirli bir dengede oluşturulması lazım.
- Belediyelerimizin de en büyük gelir kalemlerinden biri de emlak vergisi.
- Belediyelerimizin herhangi bir gelir kaybına uğramadan ancak gerek kendi ilçe sınırlarında gerekse mahalle ölçeğinde eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetli bir çalışmamız devam ediyor.
- Önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bunu ekleyebilme imkanımız var.
Ayrıntılar gelecek