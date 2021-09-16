AK Parti'den yeni vergi muafiyeti tasarısı

Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren 56 maddelik kanun teklifinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'nde yapılmasını istediği düzenlemeleri içerdiği belirtiliyor. Teklif ile internet üzerinden para kazanan YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor.

İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

-Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

-Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

YouTuber’lara vergi kolaylığı

-İnternet üzerinden para kazanan -başta YouTuber’lar olmak üzere- kişilere vergi kolaylığı getiriliyor. YouTuber’ların defter tutma zorunluluğu kaldırılıyor, vergi mükellefi olmaları sağlanarak yeni düzenleme ile YouTuber’lar'dan bankalara yatan paralarından doğrudan stopaj kesecek. Böylece vergi vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

Meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretini devlet ödeyecek

-Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine işveren tarafından ödenen paraların tamamını devlet ödeyecek, rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

- Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

Yılda 3 kez geçici vergi beyannamesi verilecek

-Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.