AK Parti Grubu, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşları ile ilgili yeni bir düzenlemenin şimdilik gündemde olmadığını söyledi.

AK Parti yenilenebilir enerjide yatırımları ve izin süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu.

AK Partili Güler; bugün konu ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler toplantı sonrası en düşük emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güler, konunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler şunları kaydetti:

"Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor."

Düzenleme olmazsa milyonlarca emekli zam alamayabilir

Milyonlarca işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin gözünün yılın ikinci zammında belirleyici olacak haziran enflasyonuna çevrildi.

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı yapılıyor

Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığın milyonlarca emekli temmuzda yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.

Eğer ek zam yapılmazsa kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamaycak.

14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.