Akademi ve sektör uzmanları, İTÜ’DE ürün deneyimi seminerinde buluşacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 28-29 Kasım tarihlerinde Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’ne ev sahipliği yapacak. Karma Grup tarafından gerçekleştirilecek seminerde akademi ve sektörden uzman isimler bir araya gelecek. İki gün sürecek seminerde gıda tasarım serüveninin her aşaması detayları ile uzmanları tarafından tartışılacak. Tüketici tercihlerinde duyusal analiz ve tüketici testlerinin etkisi masaya yatırılacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek seminer İTÜ SDKM Konferans Salonu’nda yapılacak. Kalite ve Ürün Deneyimi Eğitim İçerik Koordinasyon Kurulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Özdal, “Seminerimizde tüketici gözüyle kalite algısını, tüketicinin ürün deneyimlerini ve bunun en önemli aracı olan duyusal analiz konusunu bilimsel bakış açısıyla ele alıyoruz. İlgili herkesi davet ediyoruz çünkü bu program sayesinde kalite ve ürün deneyimi ile ilgili bakış açılarının genişleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Ürünün raftaki duruşu tüketiciye kararını verdirir”

İstanbul Teknik Üniversite Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi, Karma Grup Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri Eğitim İçerik Koordinasyon Kurulu’ndan Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven ise, “Ürünün raftaki duruşu tüketiciye ürünü satın alma konusunda birincil kararını verdirir. Değerlendirme aşaması ambalajını açtığı anda başlar.

Ambalajdan sonra ürünün görünüm, koku, tat ve doku gibi duyusal özellikleri değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda tüketici ürünün genel tercihi hakkında bir kanıya varır ve ürün deneyimini çevresiyle paylaşır” ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca devam edecek seminerde birinci gün Beklentiye Uygun Ürün Tasarımı, İstikrarlı ve Güvenilir Üretim, Doğru ve Kaliteli Hizmet başlıkları tartışılacak. İkinci gün ise ürün ve kalite kültürünün tüketici deneyimine etkisi, GFSI ve AB mevzuatında kalite kültürü, kalite kültürü uygulama örnekleri, kültür mükemmelliği modeli ve ölçümü, duyusal analiz ve tüketici tercihlerini etkileyen faktörler ile ürün geliştirme çalışmalarında duyusal analiz uygulamaları yer alacak.