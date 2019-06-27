Akaryakıt dağıtıcı sayısı 40’a inecek
Alpet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ergi, şu anda 100’e yakın dağıtım şirketi bulunduğunu hatırlatarak “Birkaç yıl sonra bu sayının 40’ın üzerinde olamayacağını düşünüyorum” dedi.
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