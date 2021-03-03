Akaryakıt dağıtıcılarına haksız kâr incelemesi

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sektörü domine eden büyük oyuncuların da aralarında bulunduğu akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında haksız kâr artışı yaptıkları gerekçesiyle inceleme başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin benzin ve motorin pompa satış fiyatlarında dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar yaptığını tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kâr artışı sağladığı anlaşılan şirketler hakkında inceleme başlattı.

"Tüketici mağduriyetine izin vermeyiz"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini ifade ederken “Petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenler söz konusu. Ancak fiyatların serbest piyasada belirlenmesi, bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor.” dedi. Mustafa Yılmaz, akaryakıt pompa satış fiyatlarının sık sık inip çıkmasını ve belli bir seviyeyi aşmasını önlemek amacıyla devreye sokulan esnek ÖTV uygulamasını fırsat bilerek tüketicilerin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını vurguladı.

"Sektörü domine eden büyükler"

Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istediklerini belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık.” dedi. İncelemenin muhatabının, tüketicileri mağdur eden, sektöre zarar veren şirketler olacağının altını çizen Yılmaz, “Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kâr oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız.” ifadelerini kullandı. Akaryakıt dağıtım sektörünü domine eden büyük hacimli şirketler arasında Petrol Ofisi, OPET, Shell, Aytemiz ve Total gibi markalar bulunuyor.

"Üç aydır artmaması gerekiyordu"

Akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile esnek ÖTV uygulamasına geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış gerçekleşiyor. Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15/12/2020 tarihinden, motorinde ise 27/11/2020 tarihinden bu yana ÖTV’den karşılanıyor. Dolayısıyla, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyor.