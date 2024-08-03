AKARYAKIT FİYATLARI 3 AĞUSTOS: Benzine indirim geliyor, tarih verildi! Motorinde indirim var mı?
Geçtiğimiz günlerde gerileyen petrol fiyatları akaryakıtta indirim getirdi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıttaki indirim 6 Ağustos tarihinde geçerli olacak. Peki, 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorinin litre fiyatı kaç lira?
Geçtiğimiz günlerde brent petrolün varil fiyatı 80 bin doların altına kadar düşmesi benzine indirim getirdi. Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi ve Merkez Bankalarının faiz oranlarını düşürme kararlarının ekonomik hareketliliği canlandıracağı beklentisi fiyatların yükselmesinde etkili olacak. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklik ise akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.
Benzinde 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.09 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL