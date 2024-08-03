AKARYAKIT FİYATLARI 3 AĞUSTOS: Benzine indirim geliyor, tarih verildi! Motorinde indirim var mı?

Geçtiğimiz günlerde brent petrolün varil fiyatı 80 bin doların altına kadar düşmesi benzine indirim getirdi. Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi ve Merkez Bankalarının faiz oranlarını düşürme kararlarının ekonomik hareketliliği canlandıracağı beklentisi fiyatların yükselmesinde etkili olacak. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklik ise akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

Benzinde 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL