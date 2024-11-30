Akaryakıt fiyatları güncellendi! 30 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kurundaki dalgalanmalardan vergi artışlarına, pek çok farklı unsurdan etkilenen akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte üç büyük şehirde 30 Kasım'da pompalara yansıyan güncel fiyatlar...
28 Kasım gecesinde benzin fiyatlarına gelen 74 kuruş zammın ardından bugün benzin almaya gittiğinizde sizi karşılaycak güncel fiyat listesi, şehirlere ve satın alacağınız akatyakıt türüne göre şu şekilde sıralanıyor...
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 44,68 TL iken, motorinin litresi 44,48 TL, LPG'nin litresi 22.94 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise ise fiyatlar şu şekilde listeleniyor:
Benzin fiyatı: 44,57 TL
Motorin litre fiyatı: 44,41 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara'da akaryakıt fiyatları
Ankara'da 30 kasım tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında da benzinin litre fiyatı 45,03 TL iken, motorinin litresi 44,94 TL, LPG'nin litresi ise 22.94 TL'den satılıyor.
İzmir'deki güncel fiyatlar ne?
İzmir'de bugün akaryakıt alacakların benzin istasyonlarında karşılaşacakları fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor:
Benzin litre fiyatı: 44,55 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL