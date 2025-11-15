Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (15 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt türlerinde de fiyat değişimlerini beraberinde getiriyor. Benzin litre fiyatına bugünden (cumartesi) gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam geldi. 15 Kasım 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 liralık zam geldi.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57,39 TL

LPG: 28,23 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 27.53 TL