Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (24 Ocak 2025)
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik şartları, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 24 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kalırken, geçtiğimiz hafta yapılan fiyat artışlarının ardından fiyatlar şimdilik durağan bir seyir izliyor. İşte 24 Ocak 2025 Cuma gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 24 Ocak 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Ancak İstanbul, İzmir ve Ankara'da fiyatlar benzinde 4 ila 5, motorinde ise 2 ila 3 kuruş arasında artış gösterdi.
Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşanmıştı. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ancak yeni haftanın başlangıcında fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı.
23 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 46,27 TL/LT
Motorin: 47,30 TL/LT
LPG: 26,49 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 46,12 TL/LT
Motorin: 47,19 TL/LT
LPG: 25,89 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46,76 TL/LT
Motorin: 47,97 TL/LT
LPG: 26,39 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47,14 TL/LT
Motorin: 48,35 TL/LT
LPG: 26,24 TL/LT
Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin ilerleyen günlerde fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Araç sahipleri, bu süreçte akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.