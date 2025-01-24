Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (24 Ocak 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 24 Ocak 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Ancak İstanbul, İzmir ve Ankara'da fiyatlar benzinde 4 ila 5, motorinde ise 2 ila 3 kuruş arasında artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşanmıştı. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ancak yeni haftanın başlangıcında fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı.

23 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 46,27 TL/LT

Motorin: 47,30 TL/LT

LPG: 26,49 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 46,12 TL/LT

Motorin: 47,19 TL/LT

LPG: 25,89 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46,76 TL/LT

Motorin: 47,97 TL/LT

LPG: 26,39 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,14 TL/LT

Motorin: 48,35 TL/LT

LPG: 26,24 TL/LT

Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin ilerleyen günlerde fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Araç sahipleri, bu süreçte akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.