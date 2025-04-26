Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (26 Nisan 2025)

Vatandaşlar brent petrol ve döviz kurunun etkili olduğu akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

Benzine son olarak 17 Nisan gecesi benzine yapılan 94 kuruşluk zam yapılırken, motorine ise 22 Nisan gecesinde 98 kuruş zam yapılmıştı.

26 Nisan 2025 (bugün) için benzin ve motorin fiyatlarında ise indirim ya da zam beklenmiyor.

Benzin ne kadar? İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,37 TL'ye, Ankara'da 46,18 TL'ye, İzmir'de 46,52 TL'ye satılıyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,17 TL, Ankara'da 45,79 TL, İzmir'de 46,14 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.