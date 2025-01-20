Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 20 Ocak 2025 itibarıyla sabit kaldı. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik koşullar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etmeye devam ediyor. Ancak haftanın ilk günü itibarıyla fiyatlarda herhangi bir artış ya da indirim gerçekleşmedi.

Motorin ve benzine geçtiğimiz hafta zam gelmişti

Geçtiğimiz hafta motorin ve benzine yapılan zamlar dikkat çekmişti. 16 Ocak 2025 tarihinde motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzinin litre fiyatı 18 Ocak 2025 itibarıyla 91 kuruş artmıştı.

20 Ocak 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,22 TL

Motorin (Mazot): 47.28 TL/LT

LPG (Otogaz): 26.49 TL/LT

Anadolu Yakası:

Benzin: 46.07 TL/LT

Motorin (Mazot): 47.17 TL/LT

LPG (Otogaz): 25.89 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.72 TL/LT

Motorin (Mazot): 47.95 TL/LT

LPG (Otogaz): 26.39 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.10 TL/LT

Motorin (Mazot): 48.32 TL/LT

LPG (Otogaz): 26.24 TL/LT