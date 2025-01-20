Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorine zam, indirim var mı?
20 Ocak 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Son düzenlemelerle birlikte İstanbul’da motorin litre fiyatı 47,24 TL, benzin litre fiyatı ise 46,22 TL seviyesinde. Ankara ve İzmir’de fiyatlar da bu düzeye yakın seyrediyor. İşte İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt (Benzin, mazot, LPG) fiyatları...
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 20 Ocak 2025 itibarıyla sabit kaldı. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik koşullar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etmeye devam ediyor. Ancak haftanın ilk günü itibarıyla fiyatlarda herhangi bir artış ya da indirim gerçekleşmedi.
Motorin ve benzine geçtiğimiz hafta zam gelmişti
Geçtiğimiz hafta motorin ve benzine yapılan zamlar dikkat çekmişti. 16 Ocak 2025 tarihinde motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzinin litre fiyatı 18 Ocak 2025 itibarıyla 91 kuruş artmıştı.
20 Ocak 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin: 46,22 TL
Motorin (Mazot): 47.28 TL/LT
LPG (Otogaz): 26.49 TL/LT
Anadolu Yakası:
Benzin: 46.07 TL/LT
Motorin (Mazot): 47.17 TL/LT
LPG (Otogaz): 25.89 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.72 TL/LT
Motorin (Mazot): 47.95 TL/LT
LPG (Otogaz): 26.39 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.10 TL/LT
Motorin (Mazot): 48.32 TL/LT
LPG (Otogaz): 26.24 TL/LT