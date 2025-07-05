Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV zamlarının temmuz enflasyonuna etkisi kaç puan olacak?

Akaryakıt ürünlerinde maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında 3 Temmuz itibarıyla yapılan yasal artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin 0,14 puan olacağı hesaplandı.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarından yaptığı derlemeye göre, akaryakıt ÖTV'sindeki değişikliğin enflasyona etkisi belli oldu.

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergi tutarı, ÖTV Kanunu uyarınca, ocak ve temmuzda TÜİK tarafından ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor.

Söz konusu tutarlar da bu kapsamda 3 Temmuz'da yeniden tespit edildi.

ÖTV artışının enflasyona etkisi 0,14 puan

Buna göre, benzinde ÖTV tutarı 13,86 TL'ye, motorinde ise 12,99 TL'ye yükseltildi.

Buna göre, ocak-haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 15,71 artmasıyla yapılan düzenleme, akaryakıt pompa fiyatlarına ortalama yüzde 4,2 etki etti.

Bu artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan civarında olması bekleniyor.

Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı gelmişti

ÖTV artışlarının akaryakıt fiyatlarına yansımasıyla benzine 2,26 TL, motorinde 2,12 TL ve LPG'ye 97 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 51,21 TL'ye, motorinin litre fiyatı 52,38 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 51,87 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 53,23 TL'ye yükseldi.

İzmir'de benzin fiyatı 52,21 TL'ye yükselirken, motorin fiyatı 53,58 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.