Akaryakıt, hangi ilde ne kadar farklı satılabilecek?

Hüseyin GÖKÇE

EPDK İstanbul için belirlenen akaryakıt fiyatına göre il bazında uygulanabilecek fiyat farkı miktarlarını da belirledi. Buna göre İstanbul’a göre en fazla fiyat farkı 32 kuruş ile Van’da konulabilecek. En düşük fiyat farkı ise1 kuruş ile Düzce ve Kırklareli illerinde olacak.

Akaryakıtta tavan fiyat belirleyerek, fiyatlarda 17-20 kuruş indirim olacağını açıklayan EPDK, tavan fiyat üzerinden il bazında yapılabilecek farklı satış fiyatlarını da belirledi.

Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK kararı ile 2 ay boyunca geçerli olacak akaryakıtta fiyat hesaplama formülü ile formülün uygulanması sonucu belirlenecek fiyatın, hangi ilde ne kadar farklı olarak belirlenebileceğine ilişkin listeyi yayınladı.

Hesaplama nasıl yapılacak?

Buna göre akaryakıtın tavan fiyatı İstanbul Avrupa Yakası için belirlenecek. Bu belirleme Tüpraş İzmit Rafinerisi için geçerli fiyatın üzerine litre başına 70 kuruş ve KDV’nin eklenmesi formülü kullanılarak yapılacak.

Resmi Gazete’de ayrıca 81 il için İstanbul fiyatından ne kadar farklı satış yapılabileceği de belirlendi.

Buna göre, en yüksek fiyat farkı litre başına 32 kuruş ile Van ili için belirlendi. Tekirdağ’daki fiyat İstanbul ile aynı olacak. Düzce ve Kırklareli illerinde ise en fazla 1 kuruş farklı satış yapılabilecek.