Akaryakıt satışında sert düşüş yaşandı

07 Nisan 2020

Mehmet KARA

Türkiye’de akaryakıt satışlarında gerilemenin yer yer yüzde 70’leri bulduğu bildirildi. Akaryakıt sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen sektörde danışmanlık hizmetleri veren Özdilek Coşkun, virüse karşı alınan önlemlerin ekonominin ana girdi kalemlerinden akaryakıt sektörünü doğrudan etkilediğini vurguladı. Önlemlere rağmen endüstriyel ve toptan akaryakıt satışlarında kayda değer bir değişiklik gözlenmediğini kaydeden Enerji Günlüğü yazarı Coşkun, bu durumu şantiyelerle pek çok sektördeki fabrikaların faaliyetlerine devam etmesine bağladı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı bakıldığında akaryakıt istasyonlarındaki perakende satışların ciddi düzeyde gerilediğini anlatan Özdilek Coşkun, bu gerilemenin bölgelere göre farklılıklar gösterdiğini kaydetti. Coşkun’un değerlendirmeleri şöyle:

İstanbul’da %45, Ataköy’de %70 düştü

“Kırsal kabul edilen bölgelerde, yani metropoller dışındaki şehirlerde bu düşüş yüzde 30’lar seviyesinde kalırken, büyük şehirlerdeki daralma yüzde 45’leri buluyor. Büyük şehirlerin kendi içinde de akaryakıt satışlarında lokasyona göre ciddi farklılık gözleniyor. Örneğin tüketicilerin eğitim seviyesinin görece yüksek olduğu bölgelerdeki bazı istasyonlarda satışlar 60, hatta yüzde 70’lere varan oranlarda gerilemiş durumda. Örneğin Ataköy, Ataşehir, Ortaköy gibi semtlerdeki istasyonlarda satışlardaki azalış şaşırtıcı boyutlarda karşımıza çıkıyor.”

Bodrum ve Marmaris’te arttıran var

İzmir’deki istasyonların diğer büyük şehirlerden farklı bir görüntü sergilediğini anlatan Özdilek Coşkun, “Bölgesel farklılığı gereği İzmir diğer metropollerden biraz ayrışıyor. İzmir’de yaşanan düşüş oranları yüzde 20 seviyesinde. Bunun nedeni şu ki bir çok insan karantina günlerini yaşamak için İzmir ve civarındaki ikinci evlerine ya da akrabalarına gitmeyi tercih etmiş durumda. Bu bağlamda Bodrum, Marmaris, Kuşadası ya da Çeşme gibi ilçelerde satışını koruyan, hatta arttıran istasyonlar göze çarpıyor” diye konuştu.

Benzindeki azalış motorinin yarısı

Covid-19’la mücadele sürecinde akaryakıt satışlarıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntının da benzin satışlarında gözlendiğini belirten Özdilek Coşkun, “Toplu taşımayı kullanmak istemeyen bir çok insan özel araçlarını kullanmaya başladı. Bu da istasyonlardaki benzin satılarındaki düşüşün, motorin satışlarındaki gerilemenin yarısı seviyesinde kalmasına yol açıyor” dedi.