Akaryakıt satışları hızlı artış gösterdi

Benzin ve motorin satışları, mayıs ayında baz etkisiyle hızlı bir artış gösterdi.

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları yıllık yüzde 42,52 artışla 226 bin 448 M3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 25,53 artışla 2 milyon 367 bin 679 m3 olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 23,27 düşüşle 8 bin 576 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 49,81 düşüşle 129 M3 seviyesine geriledi. Otogaz satışlarının yüzde 22,83 artışla 203 bin 485 ton olduğu belirtildi.