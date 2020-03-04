Akaryakıt şirketleri, Rekabet Kurumu'na savunma yapacak
Rekabet Kurulu'nun 5 akaryakıt şirketi için yürüttüğü soruşturmanın bugünkü sözlü savunma toplantısını gizli oturumda olacak.
Rekabet Kurulu, BP Petrolleri A.Ş., Opet Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (eski unvanı Total Oil Türkiye A.Ş.) hakkında yürütülen soruşturmanın bugünkü sözlü savunma toplantısını gizli oturumda yapacak.
Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada, "BP Petrolleri A.Ş., Opet Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (eski unvanı Total Oil Türkiye A.Ş.) hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak 04.03.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan sözlü savunma toplantısının tamamının gizli oturumda yapılmasına karar verildiğinden, toplantı izleyicilere kapalı olacaktır." denildi.